В подмосковном Чехове начали капитальный ремонт моста через реку Лопасню
В муниципальном округе Чехов стартовал капремонт мостового перехода через реку Лопасню. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Длина моста составляет около 40 метров. Об этом сообщают в Минтрансе Московской области.
Он расположен на дороге «Чехов – Кресты – Южный» и соединяет микрорайон Ровки с деревней Коровино. Сейчас специалисты готовят временный мост и объездную дорогу, чтобы сохранить движение транспорта и пешеходов на время ремонта.
«Сейчас мостовики обустраивают временный мост с тротуарами и объездную дорогу для дальнейшего перезапуска движения для комфортного перемещения автомобилистов и пешеходов. В работах по устройству стальных свай под временный мост, а также отсыпке земляного полотна задействовано 8 специалистов, а также 5 единиц спецтехники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Пока движение по основному мосту организовали в реверсивном режиме. После завершения строительства временного моста транспорт пустят на новое сооружение. При благоприятной погоде эти работы планируют закончить к концу 2025 года. Местные жители положительно оценивают ремонт и отмечают его важность для муниципалитета.
«То, что делают мост, это очень хорошо — мост старый. Мы под ним всегда гуляем с собакой, и желательно сделать там тротуар», — отметил житель деревни Коровино Сергей Петрасюк.В ходе капитального ремонта специалисты уложат новые конструктивные слои на пролётном строении, восстановят переходные плиты, сформируют проезжую часть, подходы и тротуары, а еще укрепят откосы. Полностью завершить работы планируют в июне 2027 года.