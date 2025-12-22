В подмосковном Чехове начали капитальный ремонт моста через реку Лопасню

22 декабря 2025, 17:23

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В муниципальном округе Чехов стартовал капремонт мостового перехода через реку Лопасню. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Длина моста составляет около 40 метров. Об этом сообщают в Минтрансе Московской области.





Он расположен на дороге «Чехов – Кресты – Южный» и соединяет микрорайон Ровки с деревней Коровино. Сейчас специалисты готовят временный мост и объездную дорогу, чтобы сохранить движение транспорта и пешеходов на время ремонта.

«Сейчас мостовики обустраивают временный мост с тротуарами и объездную дорогу для дальнейшего перезапуска движения для комфортного перемещения автомобилистов и пешеходов. В работах по устройству стальных свай под временный мост, а также отсыпке земляного полотна задействовано 8 специалистов, а также 5 единиц спецтехники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«То, что делают мост, это очень хорошо — мост старый. Мы под ним всегда гуляем с собакой, и желательно сделать там тротуар», — отметил житель деревни Коровино Сергей Петрасюк.