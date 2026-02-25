В Подмосковье в прошедшем году построили более 100 километров новых дорог
В Московской области в прошлом году построили около 30 новых дорог регионального и федерального значения суммарной протяжённостью свыше 100 километров. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
В 2025 году в регионе открыли движение на 23 региональных и шести федеральных объектах.
«Знаковым и самым крупным дорожным проектом стала Южно-Лыткаринская автодорога, которую строят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Первые 17 километров мы открыли в 2025 году, оставшиеся 28 планируем открыть до конца текущего года», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
По его словам, также завершили строительство второго этапа реконструкции Каширского шоссе в Ленинском округе. В 2027 году работы на трассе планируют закончить.
«В Красногорске открыто движение по путепроводу через железную дорогу в Аникеевке и тоннелю в рамках реконструкции Путилковского шоссе. Построили подъезд к лицею В.И. Долгих в Истре, что обеспечило удобный выезд на Новорижское шоссе. Реконструировали дорогу «Калиново-Дракино» в Серпухове и улицу Гагарина в Лобне. Завершили строительство выезда из деревни Юрлово в Химках», – перечислил Сибатулин.На федеральной сети в 2025 году закончили масштабную реконструкцию на участках Киевского шоссе, построили транспортные развязки на пересечении Минского шоссе и трассы А-108, на Ярославском шоссе, а также на пересечении Дмитровского шоссе и ЦКАД.
По оценке министра, положительные изменения почувствовали 3,5 миллиона человек. В этом году работа по развитию и модернизации дорожной сети продолжится.