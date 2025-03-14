В аэропортах Подмосковья запретят предлагать услуги такси без специальных стоек

С конца следующей недели в Московской области вводят запрет на предложение услуг такси на территории аэропортов без специальных стоек. Это направлено на повышение безопасности пассажиров и борьбу с нелегальными перевозчиками, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.