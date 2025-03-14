В аэропортах Подмосковья запретят предлагать услуги такси без специальных стоек

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
С конца следующей недели в Московской области вводят запрет на предложение услуг такси на территории аэропортов без специальных стоек. Это направлено на повышение безопасности пассажиров и борьбу с нелегальными перевозчиками, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Часто люди соглашаются на услуги нелегальных перевозчиков, а это небезопасно. Сейчас в аэропортах работают так называемые "зазывалы" — люди, которые предлагают услуги такси, не имея необходимых разрешений. Как раз против этой незаконной деятельности и направлен новый запрет», — сказала начальник Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Московской области Евгения Каретникова.
Для пассажиров всё останется прежним: такси можно будет вызвать через приложение агрегатора, по телефону или на стойке в аэропорту.
Это гарантирует, что водитель имеет разрешения.
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Нелегальные такси небезопасны: их работники не проходят предрейсовые медицинские осмотры и часто не имеют нужного стажа. Кроме того, их услуги обычно дороже.
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