Австралиец рассказал, как выжил после падения без парашюта с высоты 4,5 км

02 сентября 2025, 09:08

Фото: iStock/Mauricio Graiki

Австралиец Брэд Гай рассказал, как выжил после падения без парашюта с высоты 4,5 км. Его интервью показали в телепередаче SBS Insight.





На момент инцидента парню исполнилось 22 года. Он решил воспользоваться купоном на тандемный прыжок с парашютом, подаренным ему на день рождения. Однако основной парашют не раскрылся, а запасной зацепился за его стропы. Свободное падение длилось всего 6-7 секунд, но этого времени хватило, чтобы молодой человек смирился с тем, что его ждет смерть.

«Мне было стыдно, потому что я знал: там вся моя семья. Мне было жаль, что они видят, как я падаю без парашюта», — вспоминает он.