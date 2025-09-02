Австралиец рассказал, как выжил после падения без парашюта с высоты 4,5 км
Австралиец Брэд Гай рассказал, как выжил после падения без парашюта с высоты 4,5 км. Его интервью показали в телепередаче SBS Insight.
На момент инцидента парню исполнилось 22 года. Он решил воспользоваться купоном на тандемный прыжок с парашютом, подаренным ему на день рождения. Однако основной парашют не раскрылся, а запасной зацепился за его стропы. Свободное падение длилось всего 6-7 секунд, но этого времени хватило, чтобы молодой человек смирился с тем, что его ждет смерть.
«Мне было стыдно, потому что я знал: там вся моя семья. Мне было жаль, что они видят, как я падаю без парашюта», — вспоминает он.Прыгавший с ним инструктор смог направить падение к насыпи возле водоема на поле для гольфа. Оба парашютиста чудом остались живы, но их госпитализировали с тяжелыми травмами. По словам Гая, после приземления он не чувствовал верхней части тела. В больнице выяснилось, что у него перелом позвоночника, разрывы связок шеи и трещины в ребрах.
По признанию австралийца, психологическая травма оказалась сильнее физической — после произошедшего у него развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Четыре месяца он не мог сам передвигаться и почти не выходил из комнаты. В это время за ним ухаживала мать.