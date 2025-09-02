Двое мужчин задержаны за нападение на полицейского в Щелково

02 сентября 2025, 07:46

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

В подмосковном Щелково сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали двоих граждан, подозреваемых в нападении на сотрудника полиции. Инцидент произошел около входа в торговый центр на Пролетарском проспекте.