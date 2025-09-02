Двое мужчин задержаны за нападение на полицейского в Щелково
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
В подмосковном Щелково сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области задержали двоих граждан, подозреваемых в нападении на сотрудника полиции. Инцидент произошел около входа в торговый центр на Пролетарском проспекте.
По информации пресс-службы Росгвардии, экипаж получил сигнал «тревога» из торгового центра и оперативно прибыл на место происшествия. Установлено, что двое мужчин атаковали гражданина, который впоследствии оказался сотрудником правоохранительных органов.
Сотрудники Росгвардии быстро сориентировались и, опираясь на приметы нападавших, задержали их по горячим следам. Задержанными оказались 28 и 29-летние уроженцы ближнего зарубежья. В настоящее время они доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
