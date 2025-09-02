В Иркутске суд приговорил пенсионера к 16 годам за убийство экс-жены и ее сестры
Суд Иркутска вынес приговор 70-летнему местному жителю, осужденному за убийство своей бывшей жены и ее сестры. Мужчина получил 16 лет колонии строгого режима, а также обязан выплатить более 2,8 миллиона рублей в пользу матери женщин и сына одной из них, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.
По данным следствия, трагические события произошли 3 января, когда осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал ссориться с 55-летней бывшей супругой. В ходе конфликта он трижды выстрелил в нее из карабина «Тигр», два попадания оказались смертельными. На шум выстрелов из соседней квартиры пришла 57-летняя сестра потерпевшей, и стрелок открыл огонь и по ней.
Соседи вызвали полицию, пытаясь обезоружить мужчину. При обыске его квартиры были обнаружены три военных винтовочных патрона, оборот которых на территории России запрещен. В ходе судебного заседания пенсионер признал свою вину, предложив свою версию произошедшего.
