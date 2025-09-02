В Иркутске суд приговорил пенсионера к 16 годам за убийство экс-жены и ее сестры

02 сентября 2025, 08:45

Фото: iStock/simpson33

Суд Иркутска вынес приговор 70-летнему местному жителю, осужденному за убийство своей бывшей жены и ее сестры. Мужчина получил 16 лет колонии строгого режима, а также обязан выплатить более 2,8 миллиона рублей в пользу матери женщин и сына одной из них, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру региона.