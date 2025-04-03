В восьми округах Подмосковья починили дорожные ограждения

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в восьми подмосковных округах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограждения были восстановлены, в частности, в Дмитровском округе — на дороге у деревни Растовцы, а также на 34-м километре Каширского шоссе в Ленинском округе, на Пролетарском проспекте в Щёлкове, на улице Горького в Жуковском, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на Олимпийском проспекте в Мытищах, на проспекте Мира во Фрязине, и на улице Красная в Подольске», — говорится в сообщении.В областном Минтрансе пояснили, что тросовые ограждения устанавливают для разделения транспортных потоков, барьерные — для защиты от съезда с дороги, а перильные — чтобы помешать пешеходам выходить на опасные участки проезжей части, а машинам — выезжать на тротуар.
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