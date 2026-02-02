В Подмосковье наращивают мощности хранения овощей открытого грунта

02 февраля 2026, 17:39

оригинал Фото: istockphoto / william87

В Подмосковье продолжается реализация крупных инвестиционных проектов по строительству современных овощехранилищ. В 2025 году аграрии региона уже ввели в эксплуатацию новые объекты, а в 2026 году планируют увеличить суммарные мощности хранения еще на 52 тыс. тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.