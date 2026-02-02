В Подмосковье наращивают мощности хранения овощей открытого грунта
В Подмосковье продолжается реализация крупных инвестиционных проектов по строительству современных овощехранилищ. В 2025 году аграрии региона уже ввели в эксплуатацию новые объекты, а в 2026 году планируют увеличить суммарные мощности хранения еще на 52 тыс. тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В городском округе Луховицы ООО «СПК им. Ленина» запустило первую очередь хранилища вместимостью 18 тыс. тонн. Объем инвестиций составил 224,6 млн рублей, в результате создано 20 рабочих мест. Проект получил региональную поддержку в размере 43,8 млн рублей. В 2026 году предприятие намерено завершить строительство второй и третьей очередей, что позволит увеличить общую мощность объекта до 42 тыс. тонн. Планируемые вложения в расширение оцениваются в 360 млн рублей.
Еще один объект ввели в Коломне, где ООО «Лукаморе» построило овощехранилище на 2,5 тыс. тонн. Инвестиции в проект составили 96,4 млн рублей. Компания получила субсидию в размере 14,1 млн рублей, включая 7,5 млн рублей из федерального бюджета.
В 2026 году в Дмитровском муниципальном округе запланирован ввод в эксплуатацию трех картофелехранилищ вместимостью по 3 тыс. тонн каждое. Инвестором выступает АО «Агрофирма "Бунятино"», которое ранее, в 2025 году, получило субсидию 52,5 млн рублей на строительство хранилища мощностью 10 тыс. тонн в Талдомском округе.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что развитие сети современных хранилищ позволяет обеспечить круглогодичное сохранение качества овощей и картофеля, снизить потери урожая и наладить стабильные поставки продукции в торговые сети. Кроме того, такие проекты способствуют созданию новых рабочих мест и повышению эффективности агропромышленного комплекса региона.
Читайте также: