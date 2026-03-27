В одинцовском посёлке Ромашково появится новое пожарное депо
Пожарное депо на четыре поста появится в посёлке Ромашково Одинцовского округа. Подрядчик уже приступил к подготовительному этапу строительства. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас на месте будущего депо проводится планировка и расчистка территории.
«В здании разместят несколько функциональных зон, включая пространство для отдыха и приёма пищи, диспетчерскую, гараж-стоянку и пункт техобслуживания и ремонта пожарной техники», — сказал глава регионального Минстройкомплекса Александр Туровский.Завершить строительство и сдать депо в эксплуатацию планируют в 2027 году.
