Достижения.рф

В одинцовском посёлке Ромашково появится новое пожарное депо

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Пожарное депо на четыре поста появится в посёлке Ромашково Одинцовского округа. Подрядчик уже приступил к подготовительному этапу строительства. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Сейчас на месте будущего депо проводится планировка и расчистка территории.

«В здании разместят несколько функциональных зон, включая пространство для отдыха и приёма пищи, диспетчерскую, гараж-стоянку и пункт техобслуживания и ремонта пожарной техники», — сказал глава регионального Минстройкомплекса Александр Туровский.
Завершить строительство и сдать депо в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0