Жители населённого пункта Клово вместе отметили День деревни
В населённом пункте Клово отметили любимый праздник местных жителей – День деревни. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Наро-Фоминского городского округа.
«Окружённое пашнями Клово живёт в ритме природ. Сейчас идёт уборочная страда, но праздник – это повод собраться вместе, вспомнить историю, порадоваться успехам, поделиться творчеством. В XV веке в Клово из села Каменского переселились ремесленники и скоморохи – клованы. Сегодня Клово здесь постоянно живут 224 человека – в четыре раза больше, чем в 2010 году», – рассказали в администрации.Хранительницей истории деревни Клово считается её старейшая жительница Татьяна Кондратьевна Кирилюкова. В этом году ей исполнилось 85 лет. Здесь она родилась, с 14 лет трудилась в колхозе, растила детей и внуков.
К многочисленным медалям и почётным грамотам Татьяны Кондратьевны в День деревни к ним добавилась ещё одна – благодарность от Совета депутатов Наро-Фоминского округа за многолетний труд, активную жизненную позицию и верность традициям.