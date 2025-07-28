В Апрелевке начали модернизацию ключевой котельной №19

28 июля 2025, 09:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

В Апрелевке стартовал следующий этап модернизации котельной №19, обеспечивающей теплом десятки многоквартирных домов и социальных объектов. На объекте уже залит фундамент под установку нового оборудования, сообщает пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.





В этом году планируется монтаж трёх современных котлов, а в следующем — установка четвёртого. Новая техника заменит пять устаревших агрегатов. Также предусмотрена замена горелок, строительство новой дымовой трубы и капитальный ремонт здания котельной.



Проект реализуется в рамках масштабной программы обновления теплоснабжения в Наро-Фоминском округе. Обновлённые котельные уже обеспечивают теплом значительную часть Апрелевки, а модернизация объекта на Августовской улице станет финальным этапом работ.

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Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

«Наро-Фоминский округ уверенно входит в число лидеров Подмосковья по реализации стратегии, заданной нашим губернатором Андреем Воробьёвым. Мы выполняем поставленные задачи, и делаем это с опережением графика, демонстрируя образцовый подход к модернизации коммунального хозяйства», — отметил глава округа Роман Шамнэ, который проконтролировал работы на важном тепловом объекте.

. После этого котельная будет функционировать в автоматическом режиме, обеспечивая стабильное и энергоэффективное теплоснабжение.

