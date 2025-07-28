В Подольске провели учения по спасению утопающих на Беляевском пляже

28 июля 2025, 09:16

Видео: пресс-служба администрации г.о. Подольск

На Беляевском пляже в Подольске прошли учения по спасению людей на воде. Мероприятие организовали сотрудники управления по обеспечению безопасности совместно с пожарно-спасательным гарнизоном округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На берегу реки Пахры специалисты отработали действия при поступлении сигнала о тонущем человеке. Отдыхающим продемонстрировали, как правильно оказывать первую помощь и пользоваться спасательными средствами.





«Сам я отлично плаваю. Спасать утопающих, к счастью, не приходилось. Но оказывать первую помощь должен уметь каждый. В жизни всякое может случиться», — отметил один из участников.

Д

ля профилактики происшествий на пляжах города размещены предупреждающие таблички с информацией о запрете купания в несанкционированных местах.

