В Апрелевке пациенту удалили опухоль, вызывавшую изматывающую боль в груди

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Наро-Фоминском городском округе пациенту удалили доброкачественную опухоль необычной формы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В Апрелевскую поликлинику обратился 77-летний мужчина, который жаловался на постоянную боль в груди. Со слов пациента, он почти 10 лет не обращал внимание на эту проблему. При обследовании у него обнаружили крупное образование в грудной клетке. Было решено провести хирургическое вмешательство.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
После курса восстановления пациент был выписан. Боль, мешавшая ему дышать, ушла.
Как напомнили в министерстве, регулярное прохождение диспансеризации и профосмотра позволяет выявить всевозможные патологии на ранней стадии.
Записаться на приём можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или оставить заявку на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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«Опухоль располагалась глубоко под подкожной жировой клетчаткой, на покрывающей мышцы оболочке. Такое расположение требует от хирурга предельной точности во время операции. Образование было целиком удалено и отправлено на гистологическое исследование», – рассказала хирург Апрелевской поликлиники Вера Заречина.В итоге было диагностировано доброкачественное сосудистое новообразование – гемангиома. Опухоль имела необычную форму.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
После курса восстановления пациент был выписан. Боль, мешавшая ему дышать, ушла.
Как напомнили в министерстве, регулярное прохождение диспансеризации и профосмотра позволяет выявить всевозможные патологии на ранней стадии.
Записаться на приём можно по телефону 122, через чат-бот Денис в Telegram или оставить заявку на региональном портале госуслуг «Здоровье».
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Лора Луганская