В Подмосковье расчистят Гефсиманские пруды и Вифанское водохранилище

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Вифанское водохранилище и Гефсиманские пруды в Сергиево-Посадском городском округе расчистят. Проектную документацию для этого подготовят специалисты министерства экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.



Работы проведут в рамках федерального проекта «Вода России».

«Сейчас подрядные организации проводят на водоёмах инженерно-изыскательские работы. Они лягут в основу проекта по расчистке, где будет зафиксирован объём будущих работ, технология их проведения и стоимость», — говорится в сообщении.
Расчистка предотвратит заболачивание водоёмов, улучшит их внешний вид и качество воды, а также обеспечит более комфортные условия для местных жителей, туристов и паломников.

Лев Каштанов

