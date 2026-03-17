В Подмосковье расчистят Гефсиманские пруды и Вифанское водохранилище
Вифанское водохранилище и Гефсиманские пруды в Сергиево-Посадском городском округе расчистят. Проектную документацию для этого подготовят специалисты министерства экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Работы проведут в рамках федерального проекта «Вода России».
«Сейчас подрядные организации проводят на водоёмах инженерно-изыскательские работы. Они лягут в основу проекта по расчистке, где будет зафиксирован объём будущих работ, технология их проведения и стоимость», — говорится в сообщении.Расчистка предотвратит заболачивание водоёмов, улучшит их внешний вид и качество воды, а также обеспечит более комфортные условия для местных жителей, туристов и паломников.
