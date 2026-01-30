Водителей Подмосковья призвали к осторожности за рулём во время морозов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Сильные морозы ожидаются в столичном регионе, к выходным — 31 января и 1 февраля — температура понизится до -24ºС. При неблагоприятных погодных условиях водителям следует быть особенно внимательными и осторожными. Соответствующее предупреждение выпустила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время в Подмосковье продолжается масштабная уборка дорог после мощного снегопада, на фоне мороза не исключено формирование наледи.
«Помимо уборки снега специалисты Мосавтодора обрабатывают дорожную сеть от скользкости, чтобы обеспечить безопасный проезд», — отметил глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.Водителей попросили соблюдать установленный скоростной режим, сохранять дистанцию, не отвлекаться на гаджеты, избегать резкого маневрирования и быть особенно аккуратными на крутых поворотах, мостах, эстакадах, путепроводах и при проезде пешеходных переходов.
Автомобилистов также призвали не препятствовать работе снегоуборочной техники и парковаться в соответствии с правилами.