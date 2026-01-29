В Котельниках начали строить выезд на Дзержинское шоссе

29 января 2026, 21:48

Специалисты приступили к строительству нового выезда на Дзержинское шоссе в Котельниках. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





В рамках проекта реконструируют Кузьминскую улицу протяжённостью более 500 метров и построят новый участок дороги длиной свыше 560 метров, который соединит Кузьминскую улицу с Дзержинским шоссе.

«Движение по дороге будет по двум полосам. На всём протяжении дороги обустроят тротуары, возведут четыре новые остановки общественного транспорта и парковку на 63 машины. 31 место будет предназначено для посетителей поликлиники, а 32 разместят вдоль проезжей части», – поделился планами министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.