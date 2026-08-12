В Апрелевке завершают капремонт детского сада №22
Капитальный ремонт детского сада №22 в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа близится к завершению. В настоящее время работы выполнены на 98%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В ходе работ в здании общей площадью более тысячи квадратных метров обновили фасад и кровлю, заменили системы водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции, провели отделку помещений и модернизировали пищеблок.
«Сейчас в детсаду расставляют мебель и подключают оборудование, а на прилегающей территории проводят озеленение и устанавливают беседки», — говорится в сообщении.Ремонт проводится в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. Открыть обновлённый детсад должны в текущем году.