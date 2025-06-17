В Красногорске проведут Международный телефестиваль современной этнокультуры

17 июня 2025, 20:37

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Стартовал приём заявок на участие в Международном телевизионном фестивале современной этнической культуры RUS_СВЕТ, который состоится в Красногорске. Их принимают до 25 июня, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.







«Главная цель проекта – сохранение и продвижение национальных культурных традиций и ценностей народов России, а также дружественных стран. Участниками могут стать предприниматели, создатели личных брендов России и стран СНГ, специалисты в области медиа и музыкальной индустрии», – рассказали в ведомстве.