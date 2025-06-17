В Красногорске проведут Международный телефестиваль современной этнокультуры
Стартовал приём заявок на участие в Международном телевизионном фестивале современной этнической культуры RUS_СВЕТ, который состоится в Красногорске. Их принимают до 25 июня, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Главная цель проекта – сохранение и продвижение национальных культурных традиций и ценностей народов России, а также дружественных стран. Участниками могут стать предприниматели, создатели личных брендов России и стран СНГ, специалисты в области медиа и музыкальной индустрии», – рассказали в ведомстве.На фестивале проведут конкурс новой этнической музыки, ярмарку брендов, а также соревнования на создание арт-объекта фестиваля и его художественное оформление.
Найти подробную информацию и оформить заявку на участие в Международном телевизионном фестивале современной этнической культуры «RUS_СВЕТ» можно на сайте.