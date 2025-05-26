В Архангельском прошёл фестиваль подростковых театральных студий

Фото: пресс-служба фестиваля «Подмостки России»
В Государственном музее-заповеднике «Архангельское» прошёл региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИ РОССИИ. Три коллектива из Москвы и Московской области показали постановки на социальные и философские темы, рассказали в пресс-службе фестиваля.
Открыл мероприятие танцевальный коллектив «Школа танцев Madison» с номером в стиле хип-хоп. С приветственным словом к участникам и гостям обратился руководитель Федерального центра развития программ социализации подростков Валерий Майоров.
Миниатюру «Когда за окном дождь» по пьесе «Теперь ты будешь богом» Андерса Дууса показала театральная студия «Овация» из Красногорска. Пьеса относится к жанру подростковой драмы и затрагивает философские вопросы через призму восприятия молодых людей. Сюжет разворачивается в школьном коридоре, где встречаются двое подростков – отличница и хулиганка. Постановка затронула темы веры, одиночества, подросткового максимализма и поиска места в мире.
Спектакль-перформанс «Бежин луг – У страха глаза велики» продемонстрировала студия современного театрального искусства из Одинцова «Эмпатия». Это экспериментальный речевой спектакль по мотивам одноимённого рассказа Ивана Тургенева. В представлении были представлены новейшие направления современного театрального искусства и экспериментальные техники актёрского мастерства.
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Миниатюру «Когда за окном дождь» по пьесе «Теперь ты будешь богом» Андерса Дууса показала театральная студия «Овация» из Красногорска. Пьеса относится к жанру подростковой драмы и затрагивает философские вопросы через призму восприятия молодых людей. Сюжет разворачивается в школьном коридоре, где встречаются двое подростков – отличница и хулиганка. Постановка затронула темы веры, одиночества, подросткового максимализма и поиска места в мире.
«Мы делаем постановки на социально-значимые темы уже несколько лет. Нам нравится это направление. Пытаемся донести до подростков, что они не одни в своих мыслях и страхах», – рассказывает актриса театральной студии «Овация» Екатерина Моисеенко.Московский социальный подростковый театр-студия «Взлёт» показал спектакль «Маленький принц» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери в современной интерпретации. Юные актёры постарались донести до зрителя, что не нужно терять детскую непосредственность и способность удивляться миру.
Спектакль-перформанс «Бежин луг – У страха глаза велики» продемонстрировала студия современного театрального искусства из Одинцова «Эмпатия». Это экспериментальный речевой спектакль по мотивам одноимённого рассказа Ивана Тургенева. В представлении были представлены новейшие направления современного театрального искусства и экспериментальные техники актёрского мастерства.
«Мероприятие очень нужное, очень полезное. Здесь происходит живое взаимодействие между детками, взрослыми, студийцами и педагогами. Это очень интересная театральная практика, которая даёт действенные инструменты для жизни тем, кто выходит на сцену. На фестивале подростки получают замечательные навыки коммуникации, владения собой и взаимодействия с другими. Это очень интересная практика, и её нужно тиражировать», – отметил худрук Всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» Вячеслав Науменко.Гостей и участников фестиваля ждала также образовательная программа, где каждый смог поучаствовать в мастер-классе по импровизационному игровому театру от тульского сообщества игровой импровизации «ИмпроЛаб».
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Лора Луганская