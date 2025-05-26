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В Архангельском прошёл фестиваль подростковых театральных студий

Фото: пресс-служба фестиваля «Подмостки России»

Фото: пресс-служба фестиваля «Подмостки России»

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В Государственном музее-заповеднике «Архангельское» прошёл региональный практико-образовательный фестиваль подростковых театральных студий #ПОДМОСТКИ РОССИИ. Три коллектива из Москвы и Московской области показали постановки на социальные и философские темы, рассказали в пресс-службе фестиваля.
Открыл мероприятие танцевальный коллектив «Школа танцев Madison» с номером в стиле хип-хоп. С приветственным словом к участникам и гостям обратился руководитель Федерального центра развития программ социализации подростков Валерий Майоров.

Миниатюру «Когда за окном дождь» по пьесе «Теперь ты будешь богом» Андерса Дууса показала театральная студия «Овация» из Красногорска. Пьеса относится к жанру подростковой драмы и затрагивает философские вопросы через призму восприятия молодых людей. Сюжет разворачивается в школьном коридоре, где встречаются двое подростков – отличница и хулиганка. Постановка затронула темы веры, одиночества, подросткового максимализма и поиска места в мире.
«Мы делаем постановки на социально-значимые темы уже несколько лет. Нам нравится это направление. Пытаемся донести до подростков, что они не одни в своих мыслях и страхах», – рассказывает актриса театральной студии «Овация» Екатерина Моисеенко.
Московский социальный подростковый театр-студия «Взлёт» показал спектакль «Маленький принц» по мотивам повести Антуана де Сент-Экзюпери в современной интерпретации. Юные актёры постарались донести до зрителя, что не нужно терять детскую непосредственность и способность удивляться миру.

Спектакль-перформанс «Бежин луг – У страха глаза велики» продемонстрировала студия современного театрального искусства из Одинцова «Эмпатия». Это экспериментальный речевой спектакль по мотивам одноимённого рассказа Ивана Тургенева. В представлении были представлены новейшие направления современного театрального искусства и экспериментальные техники актёрского мастерства.
«Мероприятие очень нужное, очень полезное. Здесь происходит живое взаимодействие между детками, взрослыми, студийцами и педагогами. Это очень интересная театральная практика, которая даёт действенные инструменты для жизни тем, кто выходит на сцену. На фестивале подростки получают замечательные навыки коммуникации, владения собой и взаимодействия с другими. Это очень интересная практика, и её нужно тиражировать», – отметил худрук Всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом» Вячеслав Науменко.
Гостей и участников фестиваля ждала также образовательная программа, где каждый смог поучаствовать в мастер-классе по импровизационному игровому театру от тульского сообщества игровой импровизации «ИмпроЛаб».

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В Подмосковье проверили более 2 тысяч яиц на качество и безопасность
26 мая 2025, 17:52

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С начала года специалисты региональной Государственной ветеринарной службы, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, провели свыше 2,1 тысячи лабораторных исследований куриных яиц. Для анализа было отобрано более 1,5 тысячи проб.
При проверке применяются органолептические методы, включающие оценку запаха, цвета, консистенции и соотношения частей белка, а также овоскопия — визуальный контроль целостности скорлупы и состояния содержимого яйца.

В регионе работает 79 государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы, в которых задействованы 123 квалифицированных специалиста.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия напомнили, что приобретать продукты следует только в официальных торговых точках, где имеются все необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

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Подмосковным автомобилистам перечислили правила поведения на дороге в жару
26 мая 2025, 17:50

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Синоптики прогнозируют в Московской области до конца недели жаркую погоду. Днём воздух будет прогреваться до +30°С. При этом возможен сильный ветер. В пресс-службе подмосковного Минтранса призвали участников дорожного движения придерживаться правил безопасности в знойную погоду.
«Не садитесь за руль, если чувствуете недомогание. Жара усугубит это состояние и приведёт к потере концентрации внимания. Не оставляйте в машине детей и животных даже на пару минут. Это опасно, так как можно перегреться или переохладиться, если кондиционер включён. Паркуйтесь в тени, закрыв автомобиль чехлом или светоотражающим экранами», – напомнили в ведомстве.
Особое внимание там обратили на соблюдение правил дорожного движения. Так, нельзя отвлекаться за рулём на телефон, совершать резкие манёвры. Следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, чаще ориентироваться по зеркалам, так как на дорогах наблюдается большой поток мотоциклистов.
«Летом возрастает число наездов на стоящие транспортные средства. Поэтому в случае поломки автомобиля не оставайтесь на дороге. Сразу переместите машину в крайнюю полосу и позвоните по номеру 112, а сами уйдите за пределы проезжей части. Водители могут не заметить остановившийся автомобиль, что может привести к аварии с тяжёлыми последствиями», – добавили в министерстве.
Отправляясь в дальнюю поездку, следует пить больше воды, обязательно отдыхать каждые 2-4 часа. Останавливайтесь для этого нужно только на специальных площадках или АЗС.

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В Московской области запустили новую технологию организации ОГЭ
26 мая 2025, 17:36

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В 518 пунктах проведения экзаменов в Подмосковье в этом году внедрили новую технологию организации основного государственного экзамена. Её суть раскрыли в пресс-службе Минобразования Московской области.
Контрольно-измерительные материалы теперь поступают в электронном виде по защищённым каналам связи и печатаются прямо в штабе ППЭ перед началом экзамена. По завершении ОГЭ работы участников сканируют на месте и передают на проверку в цифровом формате. Новая технология позволяет минимизировать риски несанкционированного доступа к материалам, исключить возможность подмены бланков, обеспечить максимальную прозрачность, безопасность и объективность процедуры экзамена»
Помимо этого, минимизированы транспортные расходы по доставке экзаменационных материалов, траты на бумагу и печать материалов в типографии.
«Мы делаем большой шаг к цифровой трансформации процедур оценки качества образования. Использование защищённых каналов передачи и цифровая обработка материалов позволяют обеспечить безопасность экзамена на каждом этапе -– от печати до проверки. Это важный вклад в формирование доверия к результатам и поддержки наших учеников», – пояснила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Она добавила, что технологии нового поколения делают проведение ОГЭ более надёжным, современным и справедливым в интересах школьников, педагогов и всей образовательной системы.

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Аграрии Подмосковья обсудят будущее фермерства на онлайн-вебинарах
26 мая 2025, 17:27

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

30 мая в 15:00 аграрии и фермеры Подмосковья смогут принять участие в серии онлайн-вебинаров на платформе «Свое фермерство». Центральной темой мероприятия станет обмен практическим опытом по созданию и ведению современного аграрного хозяйства, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ходе вебинаров будет рассмотрен потенциал автоматизации в сельском хозяйстве — как средство повышения эффективности производственных процессов и повышения привлекательности отрасли для молодых специалистов.

Своим опытом создания роботизированной семейной фермы поделится фермер из Приморского края. Он также проведет виртуальную экскурсию по своему хозяйству. Кроме того, участники обсудят вопросы привлечения молодежи в сферу животноводства.

Принять участие в вебинарах можно по ссылке. В рамках эфира будет доступна возможность задать вопросы экспертам. Подробности — на официальном сайте мероприятия.

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В Московской области заработали ещё три единицы тяжелой медтехники
26 мая 2025, 17:21

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В детской поликлинике и стационаре Королёвской городской больницы начали работу два новых рентген-аппарата. Кроме того, в филиале №3 Балашихинской больницы в тестовом режиме введён в эксплуатацию компьютерный томограф, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Оборудование закуплено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Как сообщил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин, с начала года в области установлено 52 единицы тяжёлой медтехники, включая флюорографы, маммографы и рентген-аппараты.

«Сегодня запустили новые рентген-аппараты и компьютерный томограф. Всего на их закупку было направлено более 138 млн рублей», — отметил Забелин.

Направление на обследование выдаёт лечащий врач. Записаться на приём можно через региональный портал «Здоровье» по ссылке или по телефону 122.

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