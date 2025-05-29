В аварии в Подмосковье погибли две 13-летние девочки
Возле деревни Потаповское в Подмосковье произошла авария, в результате которой погибли две 13-летние девочки. Об этом сообщает полиция Московской области.
«В результате ДТП двое 13-летних девочек от полученных травм скончались, а водитель и 12-летняя пассажирка с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение», — передает ведомство в своем telegram-канале.
Авария произошла на автодороге «МБК - Кладьково - Берендино» 28 мая в районе 20:30 по московскому времени. Как оказалось, водитель «Лада» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.