Стали известны подробности нападения подростка с ножом на сверстников в Байкальске

28 мая 2025, 21:02

Подросток после убийства сверстников в Байкальске отказывался выходить из дома

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Убивший сверстников во время вечеринки в Байкальске 17-летний Михаил закрылся в доме и отказывался выходить. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.





Напомним, в городе Байкальске Иркутской области подросток убил пятерых сверстников, еще четверых ранил, а затем погиб при пожаре.



По данным издания, присутствующие ребята пытались поговорить с подростком после того, как он зарезал друзей, и успокоить его. Михаил закрылся в доме. Первой приехала скорая помощь, а потом уже полиция. Силовики пытались убедить нападавшего выйти из дома, но уже тогда запахло горелым, и дверь выломали.





«Когда туда зашли, то все дети, кроме одного, были уже мертвы. Вероятно, нападавший сначала порезал людей в летнем домике, а потом уже перешёл в основной. Потому что большинство спасшихся детей смогли именно из основного убежать, а вот из летнего нет», — отметил источник RT.

«Я где-то в четвертом часу вышел посмотреть. Смотрю — пламя. Пошел сюда. Тут машина, полиция. Но что-то поздно приехали пожарные», — уточнил мужчина.