В августе в Подмосковье проведут более 200 ярмарок
226 ярмарок проведут на территории 37 округов Московской области в августе. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Посетителей ждёт богатый ассортимент продукции местных ферм и локальных брендов.
«Запланированы тематические ярмарки «Сделано в Подмосковье», «Рыбный день», «Новый сезон 2026», «Яблочный спас» и другие. Приобрести можно будет сыры и прочие молочные продукты, мясо, различные деликатесы, фрукты, овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия», — говорится в сообщении.Лидерами по числу августовских ярмарок станут округа Щёлково, Орехово-Зуевский, Красногорск и Зарайск. Полный список ярмарочных площадок с точным адресом и временем работы размещается на портале «МОй АПК».