В автобусах Московского региона наблюдают сбои при оплате банковскими картами

03 апреля 2026, 14:33

В Московском регионе в пятницу днём наблюдаются сбои в работе банковских сервисов. Это может привести к ошибкам при оплате проезда в автобусах банковскими картами, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Карта может автоматически попасть в стоп-лист, и её временно не будут принимать валидаторы.

«Мострансавто не блокирует карты пассажиров – блокировка формируется автоматически на стороне оператора платёжных систем и не зависит от действий перевозчика. Если карта оказалась в стоп-листе, для восстановления её работоспособности пассажиру нужно будет зайти на сайт оператора оплаты, ввести данные карты, проверить наличие задолженности и оплатить, если она есть», – проинструктировали в ведомстве.