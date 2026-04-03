В автобусах Московского региона наблюдают сбои при оплате банковскими картами
В Московском регионе в пятницу днём наблюдаются сбои в работе банковских сервисов. Это может привести к ошибкам при оплате проезда в автобусах банковскими картами, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Карта может автоматически попасть в стоп-лист, и её временно не будут принимать валидаторы.
«Мострансавто не блокирует карты пассажиров – блокировка формируется автоматически на стороне оператора платёжных систем и не зависит от действий перевозчика. Если карта оказалась в стоп-листе, для восстановления её работоспособности пассажиру нужно будет зайти на сайт оператора оплаты, ввести данные карты, проверить наличие задолженности и оплатить, если она есть», – проинструктировали в ведомстве.После успешного проведения платежа карта автоматически выйдет из стоп-листа. Это займёт всего несколько минут.
Как отметили в МТДИ, на время сбоев рекомендуется использовать альтернативный способ оплаты проезда – транспортную карту.
Если оплата не проходит, не нужно прикладывать карту к валидатору несколько раз, так как это может привести к повторным ошибкам обработки платежа.