В автобусах «Мострансавто» нашли коллекцию монет и фарфоровую куклу
Около 1 тысячи 200 предметов забыли пассажиры в автобусах «Мострансавто» с начала года. Среди находок встречались и довольно неожиданные предметы. Несколько необычных вещей было найдено в салонах и в июле. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.
Например, в одном из автобусов сотрудники компании обнаружили альбом с коллекцией монет, а в другом — полный комплект рыболовных снастей с удочками и коробками приманок.
«Кроме того, на одной из автостанций была найдена забытая фарфоровая кукла в оригинальной упаковке», — отмечается в сообщении.При этом большинство забытых предметов составляют кошельки, смартфоны, социальные и транспортные карты, а также различные документы.
Для того, чтобы вернуть забытую вещь, нужно воспользоваться соответствующим разделом на сайте «Мострансавто»: заполнить онлайн-форму, описать предмет и указать дату и номер маршрута, где была потеряна вещь. Найденные вещи хранятся шесть месяцев, скоропортящиеся — три дня.