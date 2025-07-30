В автобусах «Мострансавто» нашли коллекцию монет и фарфоровую куклу

30 июля 2025, 17:58

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 1 тысячи 200 предметов забыли пассажиры в автобусах «Мострансавто» с начала года. Среди находок встречались и довольно неожиданные предметы. Несколько необычных вещей было найдено в салонах и в июле. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.





Например, в одном из автобусов сотрудники компании обнаружили альбом с коллекцией монет, а в другом — полный комплект рыболовных снастей с удочками и коробками приманок.





«Кроме того, на одной из автостанций была найдена забытая фарфоровая кукла в оригинальной упаковке», — отмечается в сообщении.