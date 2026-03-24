В автобусах Мострансавто поймали более пяти с половиной тысяч безбилетников

24 марта 2026, 13:55

5 610 случаев безбилетного проезда зафиксировали контролёры в автобусах Мострансавто с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Общее число безбилетников по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 56%.





«Чаще всего за проезд не платили в автобусах №21, курсирующих между микрорайоном Южный в Лобне и Шереметьево. Там выявили 715 «зайцев». Популярным у безбилетников оказался также маршрут №368, связывающий станцию МЦД Долгопрудная с метро «Ховрино». На нём выявили 628 нарушений», — говорится в сообщении.