В Подмосковье отремонтировали покрытие на 13 ж/д переездах
Асфальтобетонное покрытие отремонтировали на 13 железнодорожных переездах в Московской области специалисты Мосавтодора, работы продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт завершили уже на 13 переездах в восьми округах региона. Самый большой объём работ был проведён в Богородском округе: там отремонтировали переезд на Бисеровском шоссе у станции Купавна, на улице Большое Васильево в Электроуглях и на двух переездах в Ногинске — на шоссе Энтузиастов и улице Пугачёва», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что всего в текущем ремонтном сезоне в регионе планируется обновить покрытие на 39 переездах. Все работы должны быть завершены осенью.