В Жуковском завершают ремонт Авиационного техникума
Капитальный ремонт корпуса Авиационного техникума имени В.А. Казакова, расположенного на улице Дугина в Жуковском, близится к завершению. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт проводят в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. В настоящее время готовность объекта общей площадью около 6 800 квадратных метров составляет 97,8%.
«Сейчас специалисты заканчивают устройство входной группы, занимаются пусконаладкой инженерных коммуникаций, сборкой мебели и благоустраивают прилегающую территорию. На площадке заняты 64 человека, используется одна единица техники», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.Обновлённый учебный корпус откроют 1 сентября.