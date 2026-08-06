В Жуковском завершают ремонт Авиационного техникума

06 августа 2026, 17:06

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт корпуса Авиационного техникума имени В.А. Казакова, расположенного на улице Дугина в Жуковском, близится к завершению. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт проводят в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья. В настоящее время готовность объекта общей площадью около 6 800 квадратных метров составляет 97,8%.





«Сейчас специалисты заканчивают устройство входной группы, занимаются пусконаладкой инженерных коммуникаций, сборкой мебели и благоустраивают прилегающую территорию. На площадке заняты 64 человека, используется одна единица техники», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.