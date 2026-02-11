В автобусах Подмосковья стало больше безбилетников

11 февраля 2026, 11:51

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

1 460 случаев безбилетного проезда зафиксировали сотрудники административно-пассажирской инспекции Московской области в автобусах компании «Мострансавто» в январе текущего года. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





В ведомстве также назвали самые популярные у «зайцев» маршруты.





«Больше всего безбилетников — 181 — выявили на автобусе №368, курсирующем между станцией МЦД Долгопрудная и метро «Ховрино». Второе место по этому показателю занял маршрут №21, связывающий микрорайон Южный в Лобне с Шереметьево: там поймали 153 нарушителя. А замыкает топ-3 антирейтинга маршрут №1 (Красная Поляна – ул. Текстильная – ст. Лобня), где за проезд не заплатили 59 пассажиров», — говорится в сообщении.