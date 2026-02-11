В Клину проведут конкурс на скоростную выпечку блинов
Конкурс по скоростному изготовлению блинов проведут в Сестрорецком парке в Клину в воскресенье, 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Регистрация на участие в конкурсе уже открылась, она продлится до 15 февраля.
«Приём заявок ведётся через электронную почту info_klin_kultura@mail.ru. В письме нужно указать своё имя, фамилию и отчество, дату рождения и контактный телефон. К участию будут допущены только конкурсанты от 18 лет», — говорится в сообщении.В конкурсе смогут принять участие десять человек. Их выберут с помощью генератора случайных чисел. Имена конкурсантов объявят 16 февраля.
Организаторы предупреждают, что конкурс будет проходить на открытом воздухе, поэтому блинопёки должны тепло одеться.