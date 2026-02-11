В Клину проведут конкурс на скоростную выпечку блинов

11 февраля 2026, 10:23

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Конкурс по скоростному изготовлению блинов проведут в Сестрорецком парке в Клину в воскресенье, 22 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Регистрация на участие в конкурсе уже открылась, она продлится до 15 февраля.





«Приём заявок ведётся через электронную почту info_klin_kultura@mail.ru. В письме нужно указать своё имя, фамилию и отчество, дату рождения и контактный телефон. К участию будут допущены только конкурсанты от 18 лет», — говорится в сообщении.