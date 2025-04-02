В автомобильно-дорожном колледже Бронниц 12 апреля проведут день открытых дверей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Бронницы
День открытых дверей проведут в Бронницком автомобильно-дорожном колледже для абитуриентов и их родителей в субботу, 12 апреля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Посетители дня открытых дверей узнают, что требуется для поступления в колледж, им также расскажут о возможностях профессионального развития студентов. В частности, будет проведено родительское собрание на тему «Профессионалитет — дорога в будущее», встреча с представителями партнёров-работодателей и экскурсия по мастерским и лабораториям колледжа», — говорится в сообщении.В рамах дня открытых дверей запланированы также мастер-классы по системному администрированию, логистике, бухучёту, рихтовке и полировке кузова машины, диагностике автомобилей и сварочным работам.
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