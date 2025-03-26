Участники СВО впервые выступят на подмосковном чемпионате «Абилимпикс»

Фото: пресс-служба чемпионата «Абилимпикс»
Ветераны спецоперации впервые станут участниками Московского областного чемпионата «Абилимпикс». Об этом рассказали организаторы соревнований людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
«Вернувшись с фронта, многие ветераны СВО сталкиваются с трудностями в адаптации к гражданской жизни. Участие в чемпионате даёт им возможность не только показать свои умения, но и найти единомышленников, обменяться опытом, получить необходимую поддержку. Ветераны будут соревноваться в таких компетенциях, как «Архивоведение», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Слесарное дело» и другие», – говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что региональный чемпионат «Абилимпикс» в этом году проведут в Московской области с 31 марта по 11 апреля. Главными площадками станут Дмитровский техникум, Красногорский колледж, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Щелковский колледж и Электростальский колледж.
«Абилимпикс» – это конкурс профессионального мастерства, в котором участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья.
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Лора Луганская