В Сергиевом Посаде нашли 20 нелегальных мигрантов их Центральной Азии
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели на стройплощадках, промышленных предприятиях и кафе Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В результате сотрудники полиции выявили 20 нарушителей, приехавших в Россию из стран Центральной Азии.
«16 мигрантов не соблюдали порядок пребывания на территории Российской Федерации. А ещё четверо не уведомили уполномоченные госорганы о начале или окончании обучения в нашей стране», — говорится в сообщении.Каждому из нелегальных мигрантов выписали штраф на пять тысяч рублей и вынесли постановление о выдворении за пределы России.
