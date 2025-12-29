В Сергиевом Посаде нашли 20 нелегальных мигрантов их Центральной Азии

29 декабря 2025, 09:22

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели на стройплощадках, промышленных предприятиях и кафе Сергиево-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В результате сотрудники полиции выявили 20 нарушителей, приехавших в Россию из стран Центральной Азии.





«16 мигрантов не соблюдали порядок пребывания на территории Российской Федерации. А ещё четверо не уведомили уполномоченные госорганы о начале или окончании обучения в нашей стране», — говорится в сообщении.