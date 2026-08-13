В Балашихе 15 августа проведут выездное экспресс-тестирование на ВИЧ

13 августа 2026, 12:43

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Выездное экспресс-тестирование на ВИЧ проведут специалисты Центра СПИД в субботу, 15 августа, в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Мероприятие состоится в Пестовском парке. Всех желающих узнать свой ВИЧ-статус ждут с 10:00 до 14:00. Проверка будет проводиться бесплатно и на условиях анонимности.





«Знание своего ВИЧ-статуса дает уверенность в завтрашнем дне. Если он отрицательный, нужно продолжать соблюдать простые меры профилактики. При положительном — начать лечение антиретровирусными препаратами», — сказала заведующая отделением эпидемиологии и профилактики Центра СПИД Ольга Горбунова.