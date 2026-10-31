В Балашихе благоустраивают территорию вокруг новой больницы

31 октября 2026, 13:06

Фото: Ольга Гостюхина

В микрорайоне Ольгино в Балашихе ведутся работы по благоустройству территории вокруг новой больницы — их хотят максимально выполнить до наступления холодов. Внутри зданий выполняются отделка и монтаж инженерных систем, сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».







Инженер компании «МСУ-1» Андрей Ковалев рассказал, что на возведенном стилобате укладывают бордюрный камень и завершают формирование территории. Также специалисты делают изоляцию в хладоцентре, а в главном корпусе прокладывают вентиляцию и электрические сети. Облицовка фасада практически завершена.



Уточняется, что все работы идут по графику. Всего на объекте задействованы 854 человека и 35 единиц техники, его строительство выполнено более чем на половину. После открытия стационар на 1123 койки будет работать круглосуточно. При нем откроют отделение экстренной помощи и диагностический центр, который сможет принимать 300 человек в смену. Рабочие места здесь получат более 3000 сотрудников, в том числе 700 врачей.



Проект реализуется по госпрограмме региона «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Это позволит значительно улучшить медицинское обслуживание всего востока Подмосковья.