В Звенигороде снесли обветшавший дом барачного типа

Двухэтажный деревянный жилой дом барачного типа, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Почтовой улице в городе Звенигород Одинцовского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь дома, построенного в 1963 году, составляла 285 квадратных метров. Проверка показала, что дом обветшал и стал непригодным для проживания. Жильцов из расположенных в доме десяти квартир расселили, а в марте текущего года аварийную постройку снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время участок, который занимал дом, полностью очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация Одинцовского округа ещё не приняла.
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Лев Каштанов