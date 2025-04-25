В Мытищах завершили снос расселённого аварийного дома

Двухэтажный кирпичный дом на восемь квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли на улице Академика Каргина в Мытищах, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был построен в 1954 году, его общая площадь составляла немногим более 365 квадратных метров. Проверка показала высокую степень морального и физического износа здания, поэтому его признали аварийным. В конце 2024 года жильцов оттуда расселили, а постройку было решено ликвидировать», — говорится в сообщении.В первом квартале текущего года дом снесли, а участок, который он занимал, расчистили от строительного мусора. Теперь там ведётся подготовка для возведения нового дома.
Всего на территории округа Мытищи было выявлено 462 аварийных постройки, самостроя и недостроя. В настоящее время снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами 326 объектов. Эта работа продолжается.
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