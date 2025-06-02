В Балашихе девочка получила перелом на детской площадке
В Балашихе ребёнок получил травмы на детской площадке. Возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По данным следствия, девятилетняя девочка находилась на детской площадке возле многоэтажного дома в микрорайоне Саввино городского округа Балашиха. Повиснув на поручне, который был ненадлежащем образом прикреплён к конструкции, она упала с высоты двух метров. Ребёнок получил перелом и был госпитализирован в Детский центр им. Л. Рошаля», – рассказали в пресс-службе.В ходе расследования будет установлено лицо, ответственное за контроль состояния детской площадки.