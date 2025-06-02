В Подмосковье собственники граничащих с лесом участков допустили 556 нарушений
В Подмосковье в ходе профилактического мероприятия «Смежник» зафиксировали более 550 нарушений. Об этом по его итогам сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Проверку соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в лесах региона проводили с 13 марта по 30 мая. Задачей было предупредить возникновение лесных пожаров, снизить пожарную опасность на землях лесного фонда.
«Сотрудники лесной охраны провели 4195 патрулирований, обследовав 5860 участков на границах лесного фонда на предмет проведения собственниками и арендаторами участков противопожарных мероприятий. Выявлено 556 нарушений лесного законодательства. По 28 нарушениям назначены штрафы более чем на 5 млн рублей», – рассказал исполняющий обязанности председателя Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин.В мероприятии участие 2779 человек. Особое внимание уделяли участкам, примыкающим к границам лесничеств, где в прошлые годы фиксировали возгорания и переход огня с них на лесной фонд. Их оказалось 121.
В ведомстве напомнили, что собственники земельных участков, граничащих с лесом, должны обеспечивать их очистку от горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м от границ леса, либо отделять противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м или другим барьером.
За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физлиц это штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.
Если лесному фонду нанесён крупный ущерб, штраф может составить до 3 млн рублей. Помимо этого, возможно лишение свободы на срок до 10 лет.