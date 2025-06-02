В Подмосковье собственники граничащих с лесом участков допустили 556 нарушений

02 июня 2025, 14:17

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье в ходе профилактического мероприятия «Смежник» зафиксировали более 550 нарушений. Об этом по его итогам сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





Проверку соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в лесах региона проводили с 13 марта по 30 мая. Задачей было предупредить возникновение лесных пожаров, снизить пожарную опасность на землях лесного фонда.



«Сотрудники лесной охраны провели 4195 патрулирований, обследовав 5860 участков на границах лесного фонда на предмет проведения собственниками и арендаторами участков противопожарных мероприятий. Выявлено 556 нарушений лесного законодательства. По 28 нарушениям назначены штрафы более чем на 5 млн рублей», – рассказал исполняющий обязанности председателя Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин.