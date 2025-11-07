В Балашихе двое мужчин попались при попытке кражи запчастей с автобуса

07 ноября 2025, 09:12

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Полицейские задержали в Балашихе 43-летнего жителя Подмосковья и 38-летнего приезжего из Тверской области за покушение на кражу автозапчастей. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по Московской области.





Один из злоумышленников работал водителем автобуса. Используя его служебное положение, сообщники въехали на служебном транспорте на территорию автобазы на Западной улице.





«Пока водитель проходил техосмотр автобуса, его подельник снимал запчасти с другой машины, а затем положил их в салон. Но вывезти украденное не удалось: обоих мужчин задержали на выезде с автобазы», — говорится в сообщении.