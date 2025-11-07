Тюремщица попала под суд за запретные отношения с заключенным
В Великобритании сотрудницу тюрьмы Highpoint в графстве Суффолк обвинили в запретном романе с заключенным. Об этом пишет Daily Mail.
46-летняя тюремная надзирательница Ребекка Пинкард, по информации следствия, в период с апреля по июль 2024 года поддерживала тайные отношения с заключенным. За это время она отправила ему открытку и занялась с ним интимом прямо на рабочем месте.
О недостойном поведении женщины стало известно сотрудникам специального подразделения по борьбе с организованной преступностью, которые начали расследование. В результате Пинкард предстала перед судом, но свою вину не признала.
В рамках того же судебного процесса рассматривалось дело 42-летнего заключенного тюрьмы Highpoint, Эриона Накди. Его обвиняли в хранении мобильного телефона в период с апреля по июль 2024 года. По предварительным данным, Накди и является любовником Пинкард.
