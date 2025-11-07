07 ноября 2025, 08:14

В Великобритании тюремщица попала под суд за запретные отношения с заключенным

Фото: iStock/Pattanaphong Khuankaew

В Великобритании сотрудницу тюрьмы Highpoint в графстве Суффолк обвинили в запретном романе с заключенным. Об этом пишет Daily Mail.