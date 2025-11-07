Жительница Благовещенска обнаружила в квартире заснувшего после кражи грабителя

07 ноября 2025, 08:46

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Благовещенске произошел курьезный случай. Женщина, вернувшись с ночной смены, обнаружила в своей квартире незнакомого мужчину. Он проник в дом через окно с намерением украсть вещи. Об этом пишет РИА Новости.