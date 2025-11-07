Жительница Благовещенска обнаружила в квартире заснувшего после кражи грабителя
В Благовещенске произошел курьезный случай. Женщина, вернувшись с ночной смены, обнаружила в своей квартире незнакомого мужчину. Он проник в дом через окно с намерением украсть вещи. Об этом пишет РИА Новости.
Злоумышленник уже собрал телевизор и бензопилу в пакеты. Однако, решив, что хозяйка не вернется скоро, он уснул прямо на месте преступления. Когда гражданка зашла в квартиру, грабитель мирно спал. Полиция быстро задержала 45-летнего местного жителя, который уже привлекался за кражи и незаконный оборот наркотиков. Теперь ему грозит новое уголовное дело.
