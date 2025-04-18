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Жителям и гостям Подмосковья напомнили об особом противопожарном режиме в лесах

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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На территории Подмосковья с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. Об этом напомнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«На период действия такого режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. Кроме того, увеличиваются штрафы за их нарушение», – сказал временно исполняющий обязанности председателя Комлесхоза региона Алексей Ларькин.
Как пояснили в ведомстве, введение подобного режима не подразумевает ограничения на пребывание в лесах. Однако гражданам необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
«Неосторожное обращение с огнём, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», – подчеркнули в комитете.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима физлицам грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; должностным лицам – от 60 тыс. до 90 тыс. рублей; а юрлицам – от 600 тыс. до 1 млн рублей.

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В 13 округах Московской области починили дорожные знаки
18 апреля 2025, 18:04

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Ремонт дорожных знаков провели специалисты Мосавтодора на 15 региональных дорогах в 13 подмосковных округах: они починили повреждённые знаки и восстановили отсутствующие, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Дорожные знаки отремонтировали на Московской улице во Фрязине, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на улице Станционная в Королёве, на улице Заводская в Истре, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Володарского в Наро-Фоминске, и на улице Гагарина в Жуковском», — говорится в сообщении.
Отсутствующие знаки были восстановлены на Восточной объездной дороге и на улице Профессиональная в Дмитрове, в Раменском округе на улице Энгельса в посёлке Кратово и на 13-м километре Егорьевского шоссе в деревне Осеченки, на дорогах в ступинском селе Иван-Теремец и в шатурском селе Кривандино, на Красновском шоссе в посёлке Красково округа Люберцы и на улице Мира в талдомском посёлке Северный.

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На донорскую акцию в Доме правительства Подмосковья пришли более 150 сотрудников
18 апреля 2025, 17:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Доме правительства Московской области состоялась донорская акция ко Дню донора в России. В течение дня все желающие могли сдать кровь, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
«В акции приняли участие 153 сотрудника. Было собрано около 50 литров крови. В регионе очень активное донорское движение. Всего с начала года в области удалось собрать более 20 тонн крови, а донорами стали порядка 29 тыс. человек. При этом в основном донации проводятся безвозмездно», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Кровь и её компоненты необходимы пациентам с тяжёлыми травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в автоавариях и новорождённым с патологиями.

В ведомстве напомнили, что Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А.

Полный список учреждений Службы крови Московской области можно найти на сайте. Телефон координационного центра донорства крови - 8-495-305-77-00.

День донора отмечается в России 20 апреля.

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На 62-м км трассы М-2 «Крым» ограничили движение из-за ремонта путепровода
18 апреля 2025, 17:34

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение на 62-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» на территории муниципального округа Чехов ограничили в связи с ремонтом путепровода, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«В ходе ремонта, при котором будет ограничено движение по одной полосе в каждую сторону, на путепроводе заменят балки пролётного строения, деформационные швы и сопряжения, уложат новое покрытие и обновят барьерное ограждение», — говорится в сообщении.
На время ремонта на подъезде к участку работы установили дорожные знаки, ограничивающие максимальную скорость 60 километрами в час, а также указывающие направление движения.

Завершить ремонт планируется во втором квартале 2026 года.

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#трасса
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В Подмосковье передали клоны тополя, пережившего Сталинградскую битву
18 апреля 2025, 17:30

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Комитет лесного хозяйства Московской области принял эстафету Всероссийской акции «Тополь Победы». В регион передали два уникальных саженца – клоны легендарного дерева, пережившего Сталинградскую битву, сообщили в пресс-службе ведомства.
После освобождения города в 1943 году, вопреки всему, израненное пулями и осколками снарядов дерево зацвело и продолжает жить до сих пор как символ мужества, отваги и стойкости.
«Вместе с саженцами мы получили от Всероссийского научно-исследовательского института лесной генетики, селекции и биотехнологии сертификат соответствия с номером саженца и памятную табличку с QR-кодом. С помощью него можно узнать историю Сталинградского тополя», – рассказал врио председателя Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Проект носит символичное название «Тополь Победы». Для сохранения уникального генофонда живого памятника войны с 2013 года специалисты выращивают саженцы из клонированных почек уцелевшего дерева.

В 2015 году саженцы впервые были высажены во всех городах-героях Великой Отечественной войны. По мнению биологов, кроны выросших из них тополей будут полностью копировать крону Сталинградского тополя.

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В Московской области началась Всероссийская неделя субботников
18 апреля 2025, 17:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Росмолодёжь и движение «Экосистема» запустили масштабную акцию «Мы за чистоту». Во всех регионах России с 18 по 27 апреля проведут более 3 тыс. субботников.
Старт неделе субботников дали в мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в Подмосковье более 150 добровольцев. Акция приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.
«Более 30 тыс. человек присоединятся к 485 субботникам по всей стране. За время акции мы планируем объединить более 500 тыс. россиян. Вместе благоустроим мемориалы, памятные места, очистим скверы и города. Сегодня вместе с волонтёрами мы также высадили аллею сирень акции «Сад Памяти». До конца года планируем посадить 27 млн таких деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной советском солдате», – рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

После субботника участники акции «Мы за чистоту» в Снегирях муниципального округа Истра почтили память погибших героев минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Рубеж Славы».
«Мы находимся в уникальном месте, где разворачивалась одна из самых драматичных страниц Великой Отечественной. И сегодня для нас очень важно быть достойными преемниками героев прошлого, продолжателями их дела. Времена сегодня тоже непростые, и сотни тысяч бойцов, наших с вами граждан, отцов, братьев, сыновей участвуют в спецоперации, преследуя те же цели, которые стояли перед нашими старшими 80 лет назад. Я очень рад, что у нас в Подмосковье – сильные молодёжные объединения, хорошо организованный волонтёрский корпус. Мы очень им гордимся и надеемся, что много ребят примут участие в этой акции», – отметил зампред правительства Московской области Вячеслав Духин.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Неслучайно эта важная для сохранения исторической памяти акция начинается на мемориале «Рубеж Славы». Именно здесь наши отцы, деды и прадеды остановили врага, защитили Москву и всю Россию. В эти дни курсанты, инструкторы и воспитатели Центра «ВОИН» в 21 регионе России присоединятся к благоустройству мемориалов, памятников, скверов и братских могил», – заявил Герой России, участник президентской программы «Время героев», зампредседателя правления центра Андраник Гаспарян.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Снегирях также высадили аллею сирени в поддержку Международной эколого-патриотической акции «Сад памяти». Каждый год зелёные памятники высаживают во всех регионах России и за рубежом. За 5 лет проведения акции к высадке памятных садов присоединились миллионы добровольцев из 78 стран. Они посадили свыше 130 млн деревьев.

Активисты «Движения Первых» тоже присоединились ко Всероссийской неделе субботников «Мы за чистоту».
«Участники проектов «Движения Первых» «Хранители истории» и «Юннатская страна» по всей России выйдут на весенний субботник. Они приведут в порядок более 15 тыс. памятных мест и прилегающих территорий», – поделился председатель правления «Движения Первых», Герой России Артур Орлов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В течение года по всей стране и за рубежом в рамках Международных субботников ВОД «Волонтёры Победы» проведут мероприятия по благоустройству уборки более 30 тысяч памятных мест. Особое внимание – мемориалам, воинским захоронениям и историческим памятникам.

В мемориальном комплексе «Рубеж Славы» в уборке территории приняли участие артисты, музыканты и лидеры общественного мнения.
«Наша память – долг предкам, которые не пощадили своей жизни ради того, чтобы жили мы. Каждый из нас отдаёт его по-разному: снимает фильмы, пишет книги, музыку. Кто-то занимается важными и полезными делами, как сегодняшняя акция. Большое спасибо, что пригласили меня поучаствовать», – подчеркнул актёр Алексей Чадов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в рамках акции «Мы за чистоту» пройдет более 200 мероприятий, в которых примут участие более 6 тыс. волонтёров. Завершится акция в Дмитрове на Перемиловской высоте.

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