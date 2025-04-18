Жителям и гостям Подмосковья напомнили об особом противопожарном режиме в лесах

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
На территории Подмосковья с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. Об этом напомнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«На период действия такого режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. Кроме того, увеличиваются штрафы за их нарушение», – сказал временно исполняющий обязанности председателя Комлесхоза региона Алексей Ларькин.Как пояснили в ведомстве, введение подобного режима не подразумевает ограничения на пребывание в лесах. Однако гражданам необходимо неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
«Неосторожное обращение с огнём, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, непосредственно примыкающих к лесам, преследуется по закону», – подчеркнули в комитете.За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима физлицам грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; должностным лицам – от 60 тыс. до 90 тыс. рублей; а юрлицам – от 600 тыс. до 1 млн рублей.
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Лора Луганская