В Балашихе капитально отремонтируют котельную №1
Капитальный ремонт планируют провести в котельной №1 в Балашихе. Сейчас подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать котельную, расположенную по адресу: проезд Трудовых Резервов, дом №6. Мощность котельной после ремонта должна увеличиться до 140 МВт/ч. Завершить работы планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 947 миллионов 438 тысяч 800 рублей. Заявки на подряд принимаются до 30 сентября.