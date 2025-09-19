В Балашихе капитально отремонтируют котельную №1

19 сентября 2025, 16:46

оригинал Фото: медиасток.рф

Капитальный ремонт планируют провести в котельной №1 в Балашихе. Сейчас подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать котельную, расположенную по адресу: проезд Трудовых Резервов, дом №6. Мощность котельной после ремонта должна увеличиться до 140 МВт/ч. Завершить работы планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.