В Подмосковье рассказали об измерении уровня шума при строительстве у аэродромов

17 октября 2025, 16:34

оригинал Фото: istockphoto.com/SCM Jeans

Измерение уровня шума при согласовании капитального строительства в приаэродромных зонах Московской области требуется далеко не во всех случаях. О том, какие объекты можно строить без учёта этого параметра, а также как официально измерить шум, рассказали в подмосковном Комитете по архитектуре и градостроительству.





Для строительства более 60% объектов в зоне у аэродромов измерять уровень шума не требуется. Речь идёт о различных промышленных зданиях, агротехнических постройках, а также дорогах, газопроводах и сетях электроснабжения.





«Измерить шум необходимо перед строительством жилых домов, поликлиник, больниц, школ и пр. Полный перечень указан в Санитарных правилах и номах (СанПиН)», — говорится в сообщении.