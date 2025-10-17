В Подмосковье рассказали об измерении уровня шума при строительстве у аэродромов
Измерение уровня шума при согласовании капитального строительства в приаэродромных зонах Московской области требуется далеко не во всех случаях. О том, какие объекты можно строить без учёта этого параметра, а также как официально измерить шум, рассказали в подмосковном Комитете по архитектуре и градостроительству.
Для строительства более 60% объектов в зоне у аэродромов измерять уровень шума не требуется. Речь идёт о различных промышленных зданиях, агротехнических постройках, а также дорогах, газопроводах и сетях электроснабжения.
«Измерить шум необходимо перед строительством жилых домов, поликлиник, больниц, школ и пр. Полный перечень указан в Санитарных правилах и номах (СанПиН)», — говорится в сообщении.Заказать измерение уровня шума застройщик может на подмосковном портале госуслуг. Работы проводят три аккредитованные организации — при заказе предлагается выбрать одну из них. Срок оказания услуги составляет 60 рабочих дней.