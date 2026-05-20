Пассажиры метро поймали извращенца, который снимал женщин по юбками
В Сингапуре пассажиры метро поймали извращенца, который делал снимки под юбками женщин. Об этом сообщает издание Mothership.
Инцидент произошел поздним вечером 15 мая на станции Dhoby Ghaut. По словам очевидца, он ждал поезд, когда услышал топот и увидел погоню: мужчина в желтой футболке бежал за мужчиной в черной по платформе. Вслед за ними бежала женщина и кричала по-китайски: «Извращенец!». Беглец попытался скрыться по эскалатору, но несколько пассажиров схватили его и повалили на пол.
Преследователь объяснил, что заметил, как тот делал фото под юбками женщин. Позже на место прибыли полицейские и задержали злоумышленника. Стражи порядка не стали раскрывать его личность, но уточнили, что ему 30 лет и он получил незначительные травмы во время схватки. Какие обвинения предъявят задержанному, пока неизвестно.
