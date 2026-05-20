Доцент СПбГУ потеряла зрение после спора из-за купленной квартиры в Петербурге
38-летняя доцент СПбГУ и научный сотрудник РАН Нина Алексеева перенесла инсульт и потеряла зрение на один глаз, пока пыталась отстоять права на квартиру в Петербурге. Об этом сообщает Baza.
Два года назад россиянка вместе с мужем планировала второго ребёнка. Ради этого семья решила купить жильё побольше. Супруги продали единственную квартиру, вложили все накопления, заняли деньги и приобрели у 82-летней пенсионерки трёхкомнатную квартиру за 12,5 млн рублей. По информации Telegram-канала, на тот момент семья не знала о «схеме Долиной» и не ожидала, что покупка обернётся судами. На фоне стресса у Алексеевой случился инсульт. Часть мозга погибла. Один глаз полностью ослеп, со вторым начались проблемы.
После сделки родственники пенсионерки заявили, что она находилась под влиянием мошенников, и отказались подписывать акт приёма-передачи. Семья Алексеевых со скандалами добилась возможности жить в квартире до решения суда. При этом супруги все эти годы не чувствуют себя дома. Они живут с ощущением, что их могут в любой момент выселить. Полноценно обустроить квартиру семья не может: в комнатах до сих пор стоят опечатанные мебель и вещи пенсионерки.
