Девочка зашла в магазин за печеньем и стала жертвой 70-летнего педофила
В индийском штате Ассам пенсионер изнасиловал семилетнюю школьницу, которая зашла в его магазин, чтобы купить печенье. Об этом сообщает NDTV.
По данным полиции, 70‑летний владелец торговой точки набросился на ребенка, затащил в дом и совершил сексуальное насилие. Из‑за угроз преступника пострадавшая поначалу не решилась рассказать родителям о случившемся. Однако спустя некоторое время девочка все же призналась матери в том, что с ней произошло.
После того как семья обратилась в правоохранительные органы, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Правозащитная организация Namrup Aanchalik Gorkha Students Union выступила с жестким осуждением преступления и призвала суд назначить обвиняемому максимально строгое наказание.
