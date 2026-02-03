В Батуми украинец попался на продаже метадона
Грузинские правоохранители задержали гражданина Украины в Батуми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.
Мужчину 1979 года рождения обвиняют в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотиков в особо крупных размерах. Во время обыска квартиры задержанного полицейские нашли 55 упаковок метадона, готового к продаже. Теперь украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.
