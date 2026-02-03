Достижения.рф

В Батуми украинец попался на продаже метадона

В Батуми украинца задержали за попытку сбыта крупной партии наркотиков
Фото: iStock/pashapixel

Грузинские правоохранители задержали гражданина Украины в Батуми. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МВД Грузии.



Мужчину 1979 года рождения обвиняют в незаконном приобретении, хранении и содействии сбыту наркотиков в особо крупных размерах. Во время обыска квартиры задержанного полицейские нашли 55 упаковок метадона, готового к продаже. Теперь украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Челябинской области полиция задержала 29-летнюю женщину из Воронежской области с крупной партией наркотиков.

До этого во Владивостоке арестовали профессора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) за покушение на сбыт запрещенных веществ в значительном размере.

Дарья Осипова

