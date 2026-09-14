Губернатор Воробьёв пригласил жителей Подмосковья принять участие в выборах

14 сентября 2026, 19:37

Видео: Telegram @vorobiev_live

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что главная ценность региона — это люди. В своём Telegram-канале он отметил, что врачи и учителя, строители и инженеры, водители, предприниматели и работники предприятий делают Подмосковье сильнее и лучше.





Губернатор подчеркнул, что ему особенно важно быть рядом с теми, кому нужна поддержка. В первую очередь — с участниками СВО и их семьями. Власти продолжат выполнять обязательства перед защитниками и помогать в каждой ситуации.

«Спасибо всем, кто нам доверяет. И тем, кто говорит о проблемах, обращает внимание на то, что нужно исправить, предлагает свои решения. Именно такая обратная связь помогает видеть реальную картину и двигаться вперед», — сообщил Андрей Юрьевич.

«Впереди важный выбор. Приглашаю всех жителей Подмосковья принять участие в выборах депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Будущее региона зависит от решений, которые мы принимаем вместе», — подчеркнул глава Московской области.