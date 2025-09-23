В Электростали начали капремонт здания детской музыкальной школы

23 сентября 2025, 12:10

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Электростали на улице Николаева, 11 стартовал капитальный ремонт здания детской музыкальной школы. Сейчас подрядчик уже приступил к демонтажным работам, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.