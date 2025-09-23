Достижения.рф

В Электростали начали капремонт здания детской музыкальной школы

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Электростали на улице Николаева, 11 стартовал капитальный ремонт здания детской музыкальной школы. Сейчас подрядчик уже приступил к демонтажным работам, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.



На объекте работают почти 30 человек. Они разбирают кровлю и старые конструкции внутри здания. Всего площадь школы составляет около 1,7 тыс. кв. метров.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
В ходе ремонта заменят окна, перегородки, полы, двери, проведут утепление и покраску стен, обновят инженерные коммуникации, кровлю и фасад. В классах установят новую мебель и современное оборудование.

Открыть обновлённую музыкальную школу планируют в 2026 году.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0